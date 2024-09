Non solo bottarga. La regina del paese durante il Festival a lei dedicato sarà affiancata anche dalla Vernaccia. La Cantina Contini si prepara all’evento in programma sabato 14 e domenica 15 settembre con tanti eventi. Venerdì 13 settembre serata di pre Festival in cantina con degustazioni a base di buon vino, tra vernaccia e vermentino, nel gourmet street food a cura dello chef Pierluigi Fais e dello staff del ristorante Josto di Cagliari; la serata, dalle 19 alle 23.30, sarà allietata dalla musica dei Funk Cake.

Degustazione speciale dedicata ai migliori abbinamenti con la bottarga, a partire dal pomeriggio in due turni ( 16 e 17:30) fino a domenica 15 settembre in quattro turni (10:30; 12,00; 16:00 e 17:30), anche su prenotazione online da www.vinicontini.com. Domenica 15 settembre, a partire dalle 17:30 in piazza Don Sturzo a Cabras, una decina di barmen e barladies provenienti da tutta la Sardegna si sfideranno a “Colpi di Vernaccia”: è il contest organizzato dalla Cantina Contini, ideato dal sommelier Andrea Balleri in collaborazione con l’associazione Barmen Italiani.

La competizione mette alla prova la creatività e il gusto dei partecipanti nella realizzazione di cocktail a base di Vernaccia di Oristano (verranno usati solo vini Vernaccia Doc Flor 2020 Contini e la Vernaccia Doc Riserva 1997 Contini), abbinati a finger food con Bottarga. I cocktail saranno valutati da una giuria tecnica e di degustazione e potranno essere assaggiati anche dal pubblico. Il concorso sarà presentato dal giornalista enogastronomico Francesco Bruno Fadda, insieme ad Andrea Balleri.

