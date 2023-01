A Cabras si accendono i motori in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. Tra annunci sui social e incontri segreti con il nuovo anno è iniziata la corsa per occupare la poltrona più ambita del palazzo di piazza Eleonora d’Arborea.

Che l’attuale sindaco Andrea Abis ci riprovi è già certezza: «Una discontinuità sarebbe un danno per lo sviluppo del territorio. Ci sono tanti progetti in cantiere che a breve tutti vedranno. Ecco perché mi ripresenterò. E sarò assieme a tutta la mia squadra. Questo significa che siamo un gruppo unito e determinato. In cinque anni non ci siamo fatti prendere alla giacchetta da nessuno».

Non è con le braccia conserte il circolo locale del Pd, che cinque anni fa sosteneva Abis. E si capisce dalla frase “Work in progress” pubblicata sulla pagina Facebook.

Fa il punto Salvatore Madau, ex segretario del circolo ma anima attiva: «Stiamo cercando di costruire un gruppo ampio che si presenterà in alternativa al gruppo dirigente. Ci muoveremo in maniera autonoma senza tesserati di altri partiti».

Sarà in corsa anche l’attuale consigliere dell’opposizione Gianni Meli. Lui però non dice ancora se, come nel 2018, guiderà una lista: «Faccio parte di un gruppo che da tempo è al lavoro. Le lamentele sono tante. La politica deve essere a disposizione dei cittadini, non il contrario». Qualcuno fa anche il nome anche dell’ex assessora Fenisia Erdas. L’ esponente di Fratelli d’Italia non nega: «Stiamo lavorando ad un progetto nuovo che possa riunire il centro destra, forte dei numerosi consensi ottenuti anche alle recenti politiche, e le forze civiche e moderate che vogliano impegnarsi a favore del territorio».

