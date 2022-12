L’obiettivo è quello di tenere sotto controllo le nascite di cucciolate indesiderate e prevenire i fenomeni dell’abbandono e del randagismo. Il Comune di Cabras dà il via a una campagna di sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà dei cittadini residenti nel territorio comunale.

La campagna è rivolta ai titolari di aziende agricole con sede operativa nel Comune e ai cittadini proprietari di cani regolarmente provvisti di microchip e iscritti all’Anagrafe Canina Regionale, e di gatti che non fanno parte di colonie feline.

«Il nostro interesse per l’eliminazione del problema del randagismo è costante - ha detto l’assessore comunale Carlo Trincas - Abbiamo iniziato lo scorso anno con il programma delle microchippature e delle sterilizzazioni in accordo con l’Ats-Asl e oggi procediamo su questa linea perché vogliamo proseguire nell’intento di responsabilizzare i cittadini e scoraggiare gli abbandoni, incentivando il possesso responsabile degli animali. L’intervento inoltre ha un raggio d’azione piuttosto ampio perché si intende rivolto anche a chi ha scelto il gatto come animale d’affezione».

I fondi a disposizione, pari a 5.200 euro, sono il frutto di una riprogrammazione delle economie derivanti dai contratti di intervento di soccorso di animali randagi e saranno ripartiti attraverso una graduatoria che verrà stilata dando priorità alle domande provenienti dai titolari di aziende agricole. In secondo luogo verranno inserite in graduatoria le istanze dei privati cittadini. Gli interessati che si aggiudicheranno i fondi a disposizione dovranno impegnarsi a sterilizzare il cane o il gatto entro il termine fissato dall’amministrazione, che verrà indicato nella comunicazione di assegnazione del beneficio. Sarà pertanto loro cura contattare il medico veterinario convenzionato con l’amministrazione per fissare la data dell’intervento.

© Riproduzione riservata