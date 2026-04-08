Attività motorie in spazi e aree individuate dall’amministrazione comunale, giornate di “spiaggia day” a Torre Grande, escursioni sul territorio, attività ludiche e giochi di gruppo, tra cui “giochi senza frontiere”.

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al progetto di animazione estiva “E-stiamo insieme 2026”, rivolto ai minori residenti a Cabras. Le domande di ammissione potranno essere inoltrate fino al 24 aprile 2026. Il progetto è destinato ai minori nati tra il 2012 e il 2019 e si propone di offrire, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, un articolato programma di attività sportive, ricreative e culturali, capace di coniugare le esigenze di svago e socializzazione dei più giovani con quelle organizzative delle famiglie.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:30 - 13, con avvio presumibile a partire dall’8 giugno 2026, per una durata complessiva di 8 settimane. Attraverso la realizzazione del progetto, il Comune intende perseguire importanti obiettivi educativi e sociali, tra cui lo sviluppo delle capacità motorie e coordinative dei partecipanti, la promozione della consapevolezza corporea, il rafforzamento delle competenze relazionali e il rispetto delle regole, favorendo al contempo l’inclusione e la partecipazione attiva alla vita di gruppo.

Con “E-stiamo insieme 2026”, l’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel promuovere servizi educativi e ricreativi di qualità, dando un supporto alle famiglie nel periodo di chiusura delle scuole e offrendo ai più giovani opportunità di crescita, socializzazione e benessere durante il periodo estivo” dichiara l’assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità Laura Celletti. La domanda di ammissione al progetto dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica mediante l’utilizzo dello Sportello Telematico nella sezione “Servizi scolastici e per l’infanzia – Andare al centro estivo”.

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