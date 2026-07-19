Oristano, Emanuela Carboni sarà su componidoreddu della Sartiglietta estivaL'evento si terrà a fine agosto, sempre a Torregrande
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La giovanissima Emanuela Carboni sarà su componidoreddu della Sartiglietta estiva. Lo ha deciso il consiglio direttivo della Pro Loco di Oristano, presieduto da Ilaria Canu, che ha ufficializzato i nomi dei protagonisti della mini giostra che per la prima volta andrà in scena a fine agosto, il 30. E come sempre nella braga marina di Torregrande.
Emanuela Carboni monterà Camilla, un pony giarino di 5 anni.
Guiderà i piccoli cavalieri e le amazzoni, portando la magia della Sartigliedda sulla sabbia della borgata marina.
Al suo fianco, a comporre la pariglia, ci saranno su segundu Gabriel Demontis, in sella a Diablo, un fiero esemplare giarab di 6 anni e su terzu Alice Poddighe, che monterà Athena, un pony giarino di 5 anni.
Tutti e tre i protagonisti fanno parte dell'associazione Mini Cavalieri "Eleonora d'Arborea", diretta da Rosa Maura Fiori. La colonna sonora sarà affidata, come da tradizione, ai mini Tamburini e mini Trombettieri della scuola "Pacifico Tratzi", orgoglio e fiore all'occhiello della Pro Loco oristanese, nonchè futuri musici della Sartiglia. Alla prenderanno parte anche i mini cavalieri della Giara Oristanese manifestazione. La scelta del consiglio direttivo della Pro Loco premia l'impegno, la passione e la destrezza di questi giovani cavalieri, simboli del futuro di una tradizione secolare che continua a emozionare ea tramandarsi di generazione in generazione. "La Sartigliedda estiva - si legge in una nota della Pro loco che da sempre organizza l'evento - rappresenta uno degli eventi clou dell'estate oristanese, capace di coniugare lo spettacolo e l'abilità tecnica della giostra equestre con il fascino e l'accoglienza turistica della marina di Torregrande. Nelle prossime settimane verranno svelati i dettagli del programma completo della manifestazione".