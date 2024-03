Qualcosa è stato venduto, ma tanto altro no. Il Comune di Cabras ha pubblicato l'esito dell’asta pubblica per la vendita dei beni mobili di proprietà dell’amministrazione di Cabras. Delle undici proposte solo tre sono andate a buon fine.

Il Comune è riuscito a vendere due rimorchi agricoli e un motorgrader. Come si legge nella determina dell’Area 4, area urbanistica ed edilizia, le tre offerte pervenute sono ritenute ammissibili, in quanto complete in ogni loro parte, così come previsto dall’avviso pubblico. Nessuna offerta invece per le tribune da tempo inutilizzate presenti nel cortile del mercato ittico. Ma neanche per lo scuolabus.

Nel cantiere comunale resterà ancora una cippatrice inutilizzata da parecchi anni, una Fiat del 2001 ma anche un Fiorino. L’obiettivo del Comune era quello di liberare spazi nel cantiere comunale di via Emilia. Ma anche disfarsi di materiale ormai inutilizzabile evitando in questo modo di spendere soldi per la riparazione.

