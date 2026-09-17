Oltre 200 grammi di cocaina nascosti nel comodino. Un 57enne di Cabras è stato arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Da giorni gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, coordinati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, monitoravano i movimenti sospetti del disoccupato. E martedì hanno tenuto d’occhio passo dopo passo i vari spostamenti fino a quello per l’acquisto degli stupefacenti. Una volta rientrato a casa, è scattato il blitz. Gli agenti durante la perquisizione hanno trovato la cocaina nascosta nel comodino: era suddivisa in tre confezioni.

L’ex pescatore oggi è comparso in Tribunale per l’udienza di convalida. Il pm Marcello Floris (presente in aula in sostituzione del pubblico ministero di turno Valerio Bagattini) ha chiesto la custodia in carcere per il 57enne alla luce del rischio di reiterazione del reato. La difesa con l’avvocato Fabio Costa ha sollecitato invece gli arresti domiciliari, una richiesta che al termine dell’udienza è stata poi accolta dalla giudice Chiara Lai.

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