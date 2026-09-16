Grande festa, a Pau, per i 103 anni festeggiati da Don Modesto Floris. Tutta la comunità si è stretta al sacerdote e ha partecipato alla messa di ringraziamento, nella chiesa di San Giorgio, presieduta dal Vescovo Monsignor Roberto Carboni. Presente l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Alessia Valente, i fedeli di Pau e le tante persone che lo hanno voluto omaggiare. Al termine, Don Modesto, che ha festeggiato anche i 78 anni di sacerdozio, ha voluto salutare tutti i presenti con un piccolo rinfresco.

“Abbiamo festeggiato un traguardo straordinario – sottolinea la sindaca - i 103 anni del nostro caro Don Modestino, in una celebrazione resa ancora più speciale dalla presenza del Vescovo, Padre Roberto, che ha presieduto la Santa Messa. ​Festeggiare 103 anni è un evento raro e bellissimo, ma farlo per chi ha dedicato l'intera esistenza al servizio degli altri rende tutto inestimabile. Don Modestino rappresenta per tutti noi una memoria storica e un punto di riferimento morale incrollabile. ​A lui va l'abbraccio più caloroso, l'affetto e la gratitudine mia e di tutta la nostra comunità”.

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