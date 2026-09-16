Masullas: entro il 14 ottobre le richieste per l'acquisto, ristrutturazione e risanamento conservativo della prima casaPer informazioni è disponibile il bando nel sito istituzionale dell’ente
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Il Comune di Masullas ha pubblicato il nuovo bando, annualità 2026, per la concessione di contributi destinati all’acquisto, alla ristrutturazione e al risanamento conservativo della prima casa.
L’intervento, predisposto dalla Regione, rientra all’interno delle misure di contrasto al fenomeno dello spopolamento rivolte ai comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Per l’annualità 2026, il Comune di Masullas avrà a disposizione poco più di 52mila euro di risorse.
Il contributo può coprire fino al 50% delle spese sostenute, per un importo massimo di 15mila euro. Gli interessanti potranno presentare la richiesta via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.masullas.or.it) entro il 14 ottobre. Per informazioni è disponibile il bando nel sito istituzionale dell’ente.