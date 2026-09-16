Sono cresciuti fino a inclinarsi verso la carreggiata, con il rischio di invadere la strada e creare problemi alla circolazione.

È per questo che Forestas ha programmato il taglio degli eucalipti che formano le fasce frangivento dell’azienda di Campulongu, a Massama. Gli alberi da abbattere diventano anche un lotto da mettere sul mercato.

L’Agenzia ha infatti indetto un’asta pubblica per la vendita del legname di eucalipto ancora in piedi. Il lotto è unico, diviso in sette settori, per un volume stimato di circa 1.166 metri cubi. La base di partenza è di 27.400 euro più iva, e saranno prese in considerazione soltanto offerte al rialzo. La quantità indicata, però, è una stima.

La vendita avverrà a misura e il conto finale sarà quindi legato al quantitativo effettivamente ricavato durante il taglio: se il volume sarà maggiore o minore rispetto ai metri cubi stimati, cambierà di conseguenza anche l’importo da corrispondere.

Per gli interessati il sopralluogo è obbligatorio e deve essere concordato con il personale Forestas entro i tre giorni lavorativi precedenti la scadenza.

Le offerte dovranno essere presentate entro le 13 del 30 settembre. Il giorno dopo, alle 11, è fissata l’apertura dei plichi nella sede Forestas di Campulongu. Disciplinare e moduli per partecipare sono disponibili sul sito dell’Agenzia. Per informazioni e per fissare il sopralluogo si può contattare il Servizio territoriale di Oristano allo 0783 319200 o all’indirizzo servizio.oristano@forestas.it

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