Il Comune di Sedilo diventa più solidale e ottiene il primato in Sardegna per la concessione del patrocinio gratuito a BussolaDiritti, la piattaforma digitale nata per aiutare gratuitamente persone con disabilità, invalidi civili, caregiver e famiglie a orientarsi tra diritti, prestazioni e servizi.

Un passo significativo, che segna l'avvio di una collaborazione istituzionale pensata per rafforzare l'accesso alle informazioni e semplificare procedure spesso complessi. «Abbiamo ritenuto fondamentale dotarci di uno strumento nuovo, utile alla comunità e in particolare alle fasce più fragili - spiega il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, che è anche presidente dell'Unione dei Comuni del Guilcier – . Vogliamo offrire ai cittadini la possibilità di informarsi in modo diretto, chiaro e autonomo. Considerato il valore dell'iniziativa, stiamo valutando di estenderla all'intera Unione e proporrò alle altre amministrazioni di fare lo stesso. È una risorsa a costo zero per gli enti e rappresenta un'occasione concreta per garantire un servizio efficiente e di qualità».

Nasce con l'obiettivo di rendere più comprensibili e accessibili le informazioni che oggi risultano frammentate tra Inps, Asl, Comuni e altri enti pubblici. Il progetto è stato ideato in Sardegna da Davide Fiume, persona con invalidità civile al 100% e riconoscimento di handicap grave ai sensi della Legge 104/92. La sua esperienza personale ha evidenziato quanto sia difficile, per chi vive situazioni di fragilità, orientarsi tra normative, cadenze, moduli e procedure.

La piattaforma raccoglie e organizza informazioni provenienti da fonti istituzionali e mette gratuitamente a disposizione guide, strumenti digitali e servizi di orientamento dedicati a invalidità civile, Legge 104, accompagnamento, caregiver, prestazioni Inps, agevolazioni, sanità e welfare.

Tra gli strumenti disponibili figurano sistemi di orientamento alle prestazioni, scadenzari, simulatori, guida sui principali diritti e una mappatura crescente dei servizi sanitari e territoriali.

Con il patrocinio gratuito, Sedilo diventa dunque il primo Comune nell'isola a riconoscere formalmente le finalità del progetto. BussolaDiritti ha già attivato una sezione territoriale dedicata ai cittadini del Guilcier, pensata per facilitare l'accesso alle informazioni sui servizi comunali e sulle strutture del territorio.

«Vedere che un'amministrazione locale riconosce il valore civico del progetto è per noi un risultato importante- sottolinea Davide Fiume- perché la burocrazia spesso rende difficile individuare diritti che già esistono. BussolaDiritti nasce per usare la tecnologia come strumento di orientamento, soprattutto per le persone più fragili e le loro famiglie. Il patrocinio del Comune di Sedilo dimostra che dai territori possono nascere nuove forme di collaborazione tra innovazione digitale e istituzioni».

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