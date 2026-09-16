Prosegue in provincia di Oristano il progetto “Smart Building” di Poste Italiane, il programma nazionale che punta a rendere gli uffici postali sempre più efficienti, sostenibili e tecnologicamente avanzati. Nelle ultime ore il sistema è stato installato anche nelle sedi di Abbasanta, Marrubiu, Riola Sardo e Mogoro, segnando un nuovo passo avanti nel percorso di innovazione avviato dall’azienda.

Con questi interventi, salgono a 62 gli uffici postali del territorio provinciale già dotati della nuova tecnologia. Si tratta di un sistema di monitoraggio e gestione integrata degli impianti, completamente automatizzato, capace di ottimizzare i consumi energetici e migliorare il comfort sia per la clientela sia per il personale.

Grazie a dispositivi, sensori e attuatori installati negli ambienti, il sistema controlla in tempo reale temperatura, illuminazione e parametri ambientali, attivando o disattivando autonomamente luci e impianti di riscaldamento o raffreddamento in base alle condizioni rilevate. Un approccio intelligente che permette di adattare gli impianti alle reali necessità, eliminando sprechi e riducendo le emissioni nocive.

Secondo le stime di Poste Italiane, l’implementazione di “Smart Building” consente un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% su quelli di gas. Il sistema permette inoltre la gestione da remoto degli impianti, una funzione che migliora anche l’efficienza manutentiva e la rapidità degli interventi tecnici.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso che, in provincia di Oristano, era già stato avviato con il “Progetto Led”, la sostituzione delle lampade a fluorescenza con illuminazione a led. Un intervento che ha garantito una riduzione di circa il 50% dei consumi elettrici legati all’illuminazione, oltre a un significativo risparmio sui costi di manutenzione grazie alla maggiore durata dei nuovi corpi illuminanti.

Con l’estensione del progetto “Smart Building”, Poste Italiane conferma la volontà di investire in tecnologie capaci di migliorare la qualità dei servizi, ridurre l’impatto ambientale e rendere gli uffici postali luoghi più moderni, confortevoli e sostenibili per cittadini e lavoratori.

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