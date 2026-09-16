Nuova luce per le strade del paese. Il Comune di Milis avvia la gara per i lavori di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica. L’obiettivo è riqualificare i punti luce, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso, al miglioramento del comfort visivo e alla valorizzazione degli spazi urbani. La procedura è stata approvata con determinazione dell’Area Tecnica del 15 settembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Il progetto complessivo ammonta invece a 501 mila 574,93 euro e l’intervento beneficia di un finanziamento regionale di 400 mila euro nell’ambito del Programma Sardegna Fesr 2021-2027 – Priorità 3 “Transizione verde”, mentre la restante quota è a carico del Comune. Le imprese interessate dovranno presentare le offerte entro le ore 9 del 19 ottobre 2026. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo. Il progetto, era stato ammesso al finanziamento regionale nel febbraio 2026.

(Unioneonline/En.Ne.)

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