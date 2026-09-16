Serra artigianale in casa: due arresti per spaccio a Marrubiu. I carabinieri sequestrano oltre 6 chili di cannabis già essiccata, un'area per il confezionamento e macchinari per il sottovuoto. I due fermati sono ai domiciliari. Nel pomeriggio di ieri a Marrubiu, i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone, ritenute responsabili di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

L’operazione è stata pianificata in questo periodo dell’anno, notoriamente più adatto alla raccolta, alla prevenzione e repressione della coltura illegale della pianta di canapa. Dopo alcuni servizi di osservazione e monitoraggio è stata individuata una serra artigianale installata accanto a un’abitazione. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato sette piante di cannabis indica, dell’altezza originaria di circa due metri, già essiccate e private delle infiorescenze, per un peso complessivo di 6,68 kg.

La perquisizione ha inoltre consentito di trovare un vano utilizzato per l’essiccazione della sostanza e un macchinario per il confezionamento sottovuoto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. La droga sequestrata sarà inviata al Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari per gli esami qualitativi. I due fermati sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Oristano.

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