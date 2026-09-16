Con l’avvio del nuovo anno scolastico la Giunta comunale di Ghilarza ha fissato il costo dei pasti per la mensa scolastica e le percentuali di contribuzione per le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.

In particolare, a far data dall’anno scolastico 2026/2027, la Giunta guidata dalla sindaca Eugenia Usai ha stabilito che il costo massimo del pasto a carico degli utenti è pari ad 5 euro e che le quote di contribuzione saranno proporzionate in base al valore Isee del nucleo familiare.

Si parte da una contribuzione di un euro a pasto, per salire a 1,75 euro con Isee sino a 3000 euro, a 2,25 euro a pasto per Isee sino a 5000 euro, 2,75 euro per Isee sino a 10.000, 3,25 sino a 15.000 euro.

Chi ha un Isee sino a 25.000 euro pagherà 3,75 euro per ogni pasto. Chi supera i 25.000 euro di Isee o non è residente a Ghilarza pagherà la cifra massima di 5 euro a pasto. La Giunta ha quindi confermato le riduzioni previste per i nuclei familiari residenti con più figli frequentanti contemporaneamente la mensa scolastica (riduzione del 50% dal 2° figlio in poi).

Per accedere al servizio mensa è necessario presentare richiesta al Comune entro il 23 settembre tramite mail all'indirizzo: info@comune.ghilarza.or.it o tramite Pec alla casella di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it. Possibile anche la consegna all'Ufficio protocollo il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17.

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