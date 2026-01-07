In piazza Stagno nessuna illuminazione e rifiuti di ogni genere. La denuncia arriva dal consigliere comunale della minoranza Antonello Manca, che chiede un intervento immediato e concreto da parte del Comune. “Questa Giunta ama definirsi attenta all’ambiente, ma allora mi chiedo: perché non si interviene sull’inquinamento evidente dello stagno? - dice Manca - Le acque sono invase da plastica, lattine e rifiuti. Una situazione indegna per un territorio che basa la propria identità e la propria economia sulla qualità del prodotto ittico e sull’immagine di un ambiente sano”. Manca interviene anche sulla gestione dell’accoglienza degli immigrati. “Queste persone non vengono messe nelle condizioni di svolgere attività lavorative, sociali o ricreative. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: gruppi che trascorrono le giornate sulle panchine della piazza, consumando alcol e lasciando rifiuti nell’ambiente, con conseguenze sul decoro urbano e sulla convivenza civile. Questo non fa bene né a loro né alla comunità”. Poi punta il dito sulla pubblica illuminazione: “Luci carenti, spesso non funzionanti, in alcuni casi completamente assenti. Chiedo quindi risposte chiare e soprattutto azioni immediate”. Il sindaco di Cabras Andrea Abis: “Ciò che Manca segnala fa parte dell'ordinaria criticità. In piazza Stagno, gigantesca, già da tempo abbiamo anche aumentato il numero dei cestini per le cartacce, ma puntualmente c'è chi abbandono latine, plastica e cartoni di pizza in terra. E noi subito interveniamo. La perfezione da parte nostra non c'è, l'impegno e la costanza nel tenere pulita tutta la zona del lungo stagno invece sì. Come sono anche tanti gli appelli che sono stati fatti negli ultimi tempi a chi solitamente non rispetta l'ambiente. Ma è giusto ricordare anche che in piazza Stagno - spiega Abis - vengono organizzate da diverso tempo le giornate ecologiche alle quali partecipano volontari e amministratori: il consigliere Manca però non si è mai visto. Sull'illuminazione da pochissimo c'è stato un guasto alla linea che però è stato risolto nell'arco di 24 ore".

