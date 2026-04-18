Conto alla rovescia per la sosta a pagamento lungo la costa del Sinis. Le strisce blu saranno attive a partire dal prossimo primo di maggio. Si dovrà mettere mano al portafoglio inizialmente nella borgata marina di San Giovanni di Sinis e Is Arutas, i due tratti costieri di solito più frequentati.

Poi, a partire da giugno, la sosta a pagamento sarà estesa anche a Mari Ermi, Maimoni e Funtana Meiga. Le tariffe saranno le stesse dello scorso anno: «Nessun aumento nonostante tutti i rincari», spiega il sindaco di Cabras Andrea Abis. «Abbiamo deciso di non gravare ulteriormente sulle tasche dei vacanzieri che già spendono tanti soldi per raggiungere l'isola. Sempre per lo stesso motivo, non abbiamo aumentato la tassa di soggiorno».

Tra pochi giorni gli operai inizieranno quindi i lavori per l'installazione dei pali in legno e delle corde blu e bianche che serviranno a delimitare i parcheggi a pagamento e quelli liberi. La gestione della sosta sarà affidata alla Sis. Contemporaneamente, saranno attivati ​​anche i servizi igienici, che saranno gestiti dalla stessa società. Verrà attivato a breve anche l'ufficio per il rilascio degli abbonamenti.

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