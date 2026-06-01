L’ha inseguita per strada, è riuscito a salire in ascensore con lei e l’ha molestata. Sono stati momenti da incubo per una ventenne che due sere fa è stata vittima di un uomo. La giovane è riuscita a scappare e a chiedere aiuto, immediate le indagini della Polizia che avrebbe già individuato il responsabile.

L’episodio è accaduto domenica sera in via Canepa, quando la ragazza era diretta in una struttura ricettiva della zona per raggiungere alcuni amici. Secondo quanto emerso dai primi riscontri, un uomo avrebbe notato la giovane e l’avrebbe inseguita per un tratto di strada, fino all’ingresso del palazzo.

Sarebbero entrati insieme in ascensore e, una volta chiuse le porte, l’uomo ha tentato un approccio piuttosto spinto: le avrebbe messo le mani addosso e avrebbe cercato di baciarla. Sono stati istanti di interminabile tensione e paura, la ventenne è riuscita a divincolarsi, ha urlato con tutto il fiato che aveva in gola ed è scappata. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate le pattuglie delle Volanti e della Mobile che hanno avviato gli accertamenti. La giovane, dopo essere stata tranquillizzata, è stata sentita a lungo dagli agenti che poi hanno visionato le immagini delle telecamere della zona. Il responsabile è già stato individuato e identificato, ora si stanno valutando anche analoghe segnalazioni.

L’episodio ha destato una certa preoccupazione ma l’intervento tempestivo della polizia e le indagini lampo hanno consentito di risalire al responsabile.

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