Si è conclusa, a Oristano, la prima edizione del Festival Regionale dei Solisti “Eleonora d’Arborea” – Città di Oristano. Sul palcoscenico del Teatro Civico si sono alternati 77 giovani musicisti, che hanno dato vita a due giornate dedicate alla musica strumentale e alla condivisione tra studenti. L'iniziativa ha visto una buona risposta da parte del territorio, coinvolgendo i ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado a Indirizzo musicale di diverse località sarde: Oristano (Istituti 1-2 e 3-4), Cabras, Macomer, Terralba, San Gavino e Capoterra. Il progetto è nato dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo 1-2 di Oristano, l’amministrazione comunale, l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Scuola Civica di Musica.

I giovani solisti hanno presentato al pubblico il lavoro svolto durante l'anno scolastico, davanti a una platea di familiari e cittadini. Il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore allo spettacolo Antonio Franceschi hanno valorizzato l’esperienza dei ragazzi prendendo parte attiva alla premiazione degli studenti, ai quali è stato consegnato un attestato di merito.

«Abbiamo creato una rete educativa regionale – sottolinea Tiziana Maria Laconi, Dirigente scolastico - Vedere un così gran numero di ragazzi arrivare da diverse zone della Sardegna per suonare insieme dimostra che la musica è, prima di tutto, uno strumento di inclusione e socialità».

Il coordinamento dell'evento è stato curato dai docenti Susanna Dessì, referente del progetto, e Marco Cruciani, che hanno lavorato per fare del Festival un appuntamento di riferimento per la cultura musicale scolastica dell'isola.

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