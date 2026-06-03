Dal 4 al 13 giugno, a Siamanna, il calcio a 5 sarà grande protagonista con la “Siammer Cup”, organizzata dal gruppo “Sa cora de is cottusu” e dal Comitato di Santa Lucia. Nell’area sportiva “Grighine” di Siamanna un torneo da vivere, tra sfide, divertimento e grande voglia di mettersi in gioco.

Tutto è ormai pronto, con le date confermate, il programma definito e il conto alla rovescia ufficialmente iniziato. Dal 4 giugno, fino al 10, è fissata la fase a gironi: saranno 14 i team ai nastri di partenza, ognuno composto da un massimo di 12 giocatori, a scendere in campo, tutte le sere a partire dalle 20. La prima fase vedrà le squadre divise in 3 gironi. Il 12 e 13, invece, la fase a eliminazione diretta, con i quarti di finale, le semifinali e la finalissima.

Due settimane di calcio, emozioni e sfide che accompagneranno l’inizio dell’estate, in un clima di condivisione e spirito sportivo, per un’iniziativa di grande rilevanza per il tessuto sociale locale.

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