Si sono svolti questo pomeriggio, nella Cattedrale di San Pietro Apostolo, i funerali di Sergio Vaccargiu, scomparso a 71 anni. Figura amatissima dello sport terralbese, è stato per decenni un punto di riferimento dell’atletica leggera cittadina e del territorio.

Molti dei suoi allievi erano presenti per l’ultimo saluto a un uomo che, con passione e dedizione, ha contribuito alla crescita di generazioni di giovani atleti, portando Terralba a ottenere risultati importanti a livello regionale e nazionale.

Già presidente di storiche realtà sportive, tra cui l’Asd Atletica Airone, Vaccargiu si era sempre impegnato per portare nel paese manifestazioni di buon livello e sensibilizzando sempre le diverse amministrazioni comunali sull’importanza di impianti adeguati alle esigenze degli sportivi.

Una figura che lascia un segno profondo nella comunità: un educatore, un dirigente e uno sportivo che ha dedicato la vita a far crescere i giovani attraverso lo sport.

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