Disaronno Group ha acquistato Zedda Piras, il celebre marchio del mirto di Sardegna.

Un’operazione già annunciata lo scorso dicembre e di cui ora è stato perfezionato il closing. Disaronno, proprietaria tra gli altri dell’iconico Amaretto e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta, ha acquisito per 100 milioni di euro il 100% di Zedda Piras e Amaro Averna, che appartenevano a Campari Group.

L’operazione si è concretizzata con la costituzione di una Newco, Meridia, con sede a Sassari, la cui governance passa appunto da Campari a Disaronno. I dipendenti dei due stabilimenti rispettivamente in Sicilia e in Sardegna sono tutti stati assorbiti da parte di Meridia.

«Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro piano di crescita e ci consente di arricchire strategicamente il nostro portfolio a livello internazionale rafforzando significativamente, grazie ad Amaro Averna, la nostra posizione in tre dei nostri mercati prioritari: Stati Uniti, Germania ed Italia. In questo contesto, per Zedda Piras l’obiettivo è il consolidamento della presenza sul mercato italiano», ha commentato in una nota Marco Ferrari, Ceo di Disaronno Group.

(Unioneonline)

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