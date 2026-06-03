I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 13.15 al km 130 della statale 131, direzione Sassari, per l’incendio di un furgone cassonato con un carico di erba medica.

L’automezzo, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente preso fuoco durante la marcia: il conducente è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i circa duecento metri di area interessata. Il furgone è completamente distrutto.

Il traffico è stato bloccato per circa 90 minuti, sul posto anche le forze dell’ordine.

(Unioneonline)

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