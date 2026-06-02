Numeri da incorniciare: 140 agonisti da 12 nazioni si sono sfidati nel Golfo di Oristano per conquistare l'ambito trofeo. Successo internazionale per il 36° Memorial Magrini, una delle manifestazioni più importanti della pesca sportiva da spiaggia a livello internazionale. La competizione si è articolata in due manche disputate sulle spiagge di Arborea e Sassu. L'evento, organizzato dalla società Hippocampus Club, ha confermato ancora una volta il proprio valore sportivo e organizzativo, rappresentando un importante momento di confronto tra alcuni dei migliori specialisti della disciplina e contribuendo alla promozione del territorio del Golfo di Oristano nel panorama internazionale della pesca sportiva.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sala convegni dell'Horse Country Resort di Arborea.

Ad aggiudicarsi il 36° Memorial Magrini è stato Giuseppe Cabiddu del J Casting Team, autore di una prestazione di altissimo livello nelle due giornate di gara. Sul secondo gradino del podio è salito il compagno di squadra Marco Melis, confermando l'ottimo stato di forma del J Casting Team. Terzo posto per Alessandro Caria dell'Anda Arborea, protagonista di una competizione costante e combattuta fino all'ultima fase. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per la riuscita dell'evento, che ha visto una significativa partecipazione internazionale e una forte presenza di appassionati.

© Riproduzione riservata