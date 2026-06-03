Sabato 6 giugno, nell’area esterna del palasport di Sa Rodia a Oristano, si terrà la prima edizione di “Passi per Tutti”.

L’iniziativa è organizzata dall’Unione Italiana Ciechi di Oristano e dalla Polisportiva Runners di Oristano, con il contributo della Fondazione di Sardegna. L'evento, patrocinato dal Comune, nasce con l'intento di unire lo sport e la solidarietà in pieno spirito inclusivo e dimostrare che le l'attività sportiva non conosce barriere, fisiche o mentali. Per questo motivo, alle gare di corsa di 5 e 10 km (sotto l’egida della UISP), sarà abbinata una camminata ludico motoria, aperta a tutti, e una gara di corsa per atleti ipovedenti e non vedenti.

«Vogliamo – commentano gli organizzatori - che sia una festa per famiglie e che si possa condividere un momento inclusivo e solidale». Il via alle 17, con l'apertura del Villaggio “Passi per tutti”, al quale prenderanno parte associazioni solidali e culturali. La musica farà da sottofondo per tutta la durata della manifestazione, con gli atleti in gara dalle 19. Alle 21 le premiazioni: ai primi verrà consegnato un trofeo in legno realizzato da “Progetti&Creazioni Sardegna” di Sinnai. La stessa azienda ha realizzato le medaglie per tutti coloro che taglieranno il traguardo.

Tutte le medaglie e i trofei riportano la scritta in Braille col nome della gara. Ad ognuno, inoltre, pacco gara con maglia tecnica e gadget. Inoltre, ci saranno giochi gonfiabili per i bambini, attività ricreative e animatori di strada, buon cibo e bevande per ogni età. L'ingresso è libero.

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