Nessun finanziamento disponibile, almeno per ora, per restaurare la fontana di Corriga. È questo il dato più rilevante emerso in Consiglio comunale durante la discussione dell’interpellanza del centrosinistra sulla tutela dell’opera artistica all’interno del cantiere del mercato civico.

A rispondere è stata l’assessora alle Attività produttive Valentina de Seneen, che ha spiegato come il Comune sia intervenuto dopo i danni causati dal maltempo al telo protettivo della fontana. “Il 21 aprile 2026 si è provveduto al ripristino del telo di protezione della fontana”, ha detto l’assessora, aggiungendo che è stato effettuato anche “un puntuale controllo dell’intera recinzione del cantiere”.

Il nodo principale resta però quello delle risorse economiche. De Seneen ha chiarito che gli interventi di restauro “attualmente non sono ricompresi tra le somme a disposizione dell’intervento di riqualificazione del Mercato Civico”. L’amministrazione punta quindi a reperire nuovi fondi per il recupero dell’opera.

Secondo l’assessora, il progetto esecutivo del nuovo Mercato civico prevede comunque “le opere necessarie alla valorizzazione architettonica della Fontana di Corriga”. Ma dall’opposizione è arrivata una dura critica. Francesco Federico ha accusato il Comune di non aver mostrato “grande attenzione e cura in questi anni nel tutelare la Fontana di Corriga”, definendo l’opera “il simbolo di Oristano città della ceramica”.

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