Le buche a Cabras hanno le ore contate. Sono stati infatti avviati i lavori di ripristino del manto stradale in una delle principali arterie della cittadina lagunare. L’intervento coinvolge corso Umberto e piazza Martiri e si protrae lungo tutta la via Cagliari. È compresa anche la strada provinciale 4 che collega l’abitato di Cabras con la frazione di Solanas.

L’operazione è iniziata nei giorni scorsi con la realizzazione dei pozzetti per lo scolo delle acque nel corso Umberto e nei pressi della rotonda di Solanas e da ieri prosegue con l’asportazione dello strato superficiale del vecchio asfalto. «La grande novità di questo intervento di bitumatura è relativa alla messa in opera di un impianto di smaltimento delle acque piovane nei punti di maggiore criticità, evidenziati da una anomala velocità di deterioramento dell’asfalto – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Giordano -. Abbiamo agito con un approccio serio per affrontare e risolvere i problemi che erano causa delle pericolose buche del tappeto stradale».

La posa del manto in bitume inizierà lunedì e proseguirà per alcuni giorni fino al termine dei lavori. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 250mila euro.

A metà aprile invece partirà il cantiere stradale nelle vie Carlo Alberto e Tharros, dove sono ormai terminati i tagli effettuati da Enel per l’interramento delle linee aeree. A seguire il Comune interverrà con una vasta operazione di rifacimento del manto stradale finanziata attraverso l’apertura di un mutuo a carico dell’Ente.

