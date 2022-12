Alessandro Murana è stato confermato presidente del Flag Pescando. L’assemblea costituita da 78 componenti si è riunita pochi giorni fa anche per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021.

«L’assemblea è stata la giusta occasione per illustrare le attività svolte dal Flag Pescando fino a questo momento e quelle pianificate per il prossimo futuro - ha commentato Murana - Si tratta di un’associazione giovane, al suo primo ciclo di programmazione, che ha cominciato il suo percorso nel 2016 incontrando molti ostacoli che siamo riusciti a superare egregiamente. Il nostro Piano di Azione ha raggiunto il 91% di performance finanziaria della Strategia di Sviluppo Locale mantenendo la propria solidità e stabilità finanziaria e nel corso dei prossimi sei mesi porteremo a conclusione questo primo ciclo. Costituiremo inoltre un tavolo di lavoro per progettare con i pescatori, le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria e tutti i portatori di interessi del territorio, motivati nell’apportare il loro utile contributo, un nuovo progetto di sviluppo locale per il settore della pesca».

Oltre al presidente Alessandro Murana l’assemblea ha rieletto all’unanimità Mauro Steri che mantiene la carica di vice presidente dell’associazione.

© Riproduzione riservata