A Busachi si prosegue con gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del paese. In questi giorni la Giunta guidata dal sindaco Giovanni Orrù ha infatti licenziato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi, delle aree e delle piazze lungo la via Brigata Sassari e nelle vie adiacenti. Si tratta del secondo stralcio di lavori già in corso nel paese del Barigadu.

Tempo fa il Comune aveva affidato all’ingegnere Francesco Fais l’incarico di progettazione e ora sono stati consegnati all’Amministrazione gli elaborati.

L’esecutivo Orrù ha quindi esaminato il progetto presentato, approvandolo. Complessivamente l’intervento prevede una spesa di 650 mila euro. Una somma importante che trova copertura finanziaria per l’annualità 2025 di 368.043 euro. Per l’annualità 2026 sono previsti 200 mila euro e 78.665 per l’annualità 2027. L’opera è inoltre inserita nel programma triennale dei lavori pubblici.

