Un nuovo immobile entra nelle disponibilità del Comune di Ghilarza: si tratta di un’abitazione in via Matteotti, donata dalla signora Maria Pinna, scomparsa nel 2020. La volontà della defunta era che la casa fosse destinata a finalità legate alla casa di riposo. Nel caso in cui l’immobile dovesse essere venduto, i proventi dovranno essere utilizzati a favore degli anziani ospiti della struttura.

“Voteremo a favore a patto che queste volontà, come quella di essere tumulata accanto al marito, vengano rispettate”, ha dichiarato la capogruppo della minoranza, Eugenia Usai.

Durante la stessa seduta, l’opposizione e due consiglieri della maggioranza, Renato Giovannetti e Giuseppe Fadda, hanno votato contro il Documento unico di programmazione (DUP). “Trattandosi dell’ultimo DUP – ha commentato Usai – ci saremmo aspettati che nella prima parte fossero riportati i riferimenti alle opere realizzate nel quinquennio e ai nuovi finanziamenti ottenuti. Continuano a parlare di assegnazione di alloggi a canone moderato e dell’ampliamento urgente del cimitero di Zuri, ma dopo cinque anni, nonostante le risorse finanziarie disponibili, ancora non si vede nulla”.

All’unanimità, invece, è stato approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 9.700 euro, derivante da una sentenza della Commissione tributaria di Oristano relativa agli accertamenti Ici del 2006-2007 sulle linee elettriche. Il prossimo appuntamento in aula è previsto per domani, 3 dicembre, alle 18:30.

