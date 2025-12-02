Ghilarza, il Comune riceve in donazione una casa destinata agli anzianiSi tratta di un’abitazione in via Matteotti, donata dalla signora Maria Pinna, scomparsa nel 2020
Un nuovo immobile entra nelle disponibilità del Comune di Ghilarza: si tratta di un’abitazione in via Matteotti, donata dalla signora Maria Pinna, scomparsa nel 2020. La volontà della defunta era che la casa fosse destinata a finalità legate alla casa di riposo. Nel caso in cui l’immobile dovesse essere venduto, i proventi dovranno essere utilizzati a favore degli anziani ospiti della struttura.
“Voteremo a favore a patto che queste volontà, come quella di essere tumulata accanto al marito, vengano rispettate”, ha dichiarato la capogruppo della minoranza, Eugenia Usai.
Durante la stessa seduta, l’opposizione e due consiglieri della maggioranza, Renato Giovannetti e Giuseppe Fadda, hanno votato contro il Documento unico di programmazione (DUP). “Trattandosi dell’ultimo DUP – ha commentato Usai – ci saremmo aspettati che nella prima parte fossero riportati i riferimenti alle opere realizzate nel quinquennio e ai nuovi finanziamenti ottenuti. Continuano a parlare di assegnazione di alloggi a canone moderato e dell’ampliamento urgente del cimitero di Zuri, ma dopo cinque anni, nonostante le risorse finanziarie disponibili, ancora non si vede nulla”.
All’unanimità, invece, è stato approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 9.700 euro, derivante da una sentenza della Commissione tributaria di Oristano relativa agli accertamenti Ici del 2006-2007 sulle linee elettriche. Il prossimo appuntamento in aula è previsto per domani, 3 dicembre, alle 18:30.