Nel prossimo weekend, a Simala, sono in programma i festeggiamenti in onore di San Nicolò Vescovo, patrono del paese. Sabato 6 e domenica 7 le celebrazioni organizzate da Comune e Pro loco. Sabato 6, dalle 16, la parte religiosa, con la processione per le vie del paese: l’itinerario seguirà la via Roma, via Cagliari, via Repubblica, via San Nicolò e via Santa Vitalia. A seguire la Santa Messa. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17.30, la tradizionale “Castagnata e Vino Novello”, in compagnia della fisarmonica di Walter Atzori; appuntamento, quest’ultimo, giunto alla 31sima edizione. Domenica, invece, alle 17.30, negli spazi dell’ex Montegranatico, lo spettacolo di magia e illusionismo con Mycras.

© Riproduzione riservata