Santa Giusta, Francesca Caboni ha spento 103 candelinePer lei una grande festa e un mazzo di fiori da parte degli amministratori comunali
Quando ha visto la torta con stampato il suo viso ha riso tanto. Del resto l’ironia e il voler sempre scherzare è una sua caratteristica. Santa Giusta ha una nuova centenaria: oggi Francesca Caboni, ma per tutti è zia Chicchedda, ha compiuto 103 anni. La nonnina del paese, nata il due gennaio del 1922, gode di ottima salute. Ha sempre amato cucire e ricamare, ma tutti ricordano anche la sua arte in cucina. Per l’occasione ha ricevuto la visita di tutti i parenti ma anche degli amministratori comunali tra cui il primo cittadino Andrea Casu. Da parte del Comune ha avuto in dono un mazzo di fiori. Francesca Caboni si è sposata nel 1941, all’età di 19 anni con il coetaneo Lazzaro Marras. Dal loro matrimonio sono nati sei figli di cui quattro viventi: sono Miranda, Silvana, Leonilde e Luciana. Ma non solo. Zia Chicchedda ha inoltre 18 nipoti, 19 pronipoti e due figli di pronipoti.