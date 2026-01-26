La Giunta comunale di Bosa ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riqualificazione della Caserma dei Carabinieri, un’opera dal valore complessivo di 300 mila euro che punta a rinnovare l’attuale sede e adeguarne gli impianti alle normative vigenti. Il progetto rientra nel programma “Opere di interesse regionale – riqualificazione delle caserme nei centri urbani”, finanziato con 12 milioni di euro dalla Legge regionale 17.

L’intervento destinato a Bosa è stato inserito nella tabella degli interventi approvati dalla Regione nel 2023 e ha trovato copertura finanziaria grazie alla convenzione firmata tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e il Comune. Il Responsabile Unico del Procedimento è il geometra Ornella Sanna, mentre la progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate all’ingegnere Cosimo Piras.

Il progetto esecutivo, corredato da tutti gli elaborati tecnici – dalla relazione illustrativa al piano di sicurezza, dal computo metrico al capitolato – ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, tra cui il parere paesaggistico e la conformità urbanistica. L’investimento prevede 205mila euro per lavori e sicurezza, mentre 95 mila euro sono destinati a spese tecniche, IVA, contributi e imprevisti.

La Giunta, dopo la relazione dell’assessore ai Lavori Pubblici Federico Ledda, ha approvato l’atto, dichiarandolo immediatamente eseguibile. Le risorse saranno imputate sui bilanci 2025 e 2026.

L’intervento consentirà di migliorare funzionalità, sicurezza ed efficienza energetica della caserma, rafforzando un presidio fondamentale per la comunità bosana.

