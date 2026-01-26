Bosa, via libera alla riqualificazione della Caserma dei CarabinieriLa giunta approva il piano di restauro dell’edificio, per un valore complessivo di 300mila euro
La Giunta comunale di Bosa ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riqualificazione della Caserma dei Carabinieri, un’opera dal valore complessivo di 300 mila euro che punta a rinnovare l’attuale sede e adeguarne gli impianti alle normative vigenti. Il progetto rientra nel programma “Opere di interesse regionale – riqualificazione delle caserme nei centri urbani”, finanziato con 12 milioni di euro dalla Legge regionale 17.
L’intervento destinato a Bosa è stato inserito nella tabella degli interventi approvati dalla Regione nel 2023 e ha trovato copertura finanziaria grazie alla convenzione firmata tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e il Comune. Il Responsabile Unico del Procedimento è il geometra Ornella Sanna, mentre la progettazione e la direzione dei lavori sono state affidate all’ingegnere Cosimo Piras.
Il progetto esecutivo, corredato da tutti gli elaborati tecnici – dalla relazione illustrativa al piano di sicurezza, dal computo metrico al capitolato – ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, tra cui il parere paesaggistico e la conformità urbanistica. L’investimento prevede 205mila euro per lavori e sicurezza, mentre 95 mila euro sono destinati a spese tecniche, IVA, contributi e imprevisti.
La Giunta, dopo la relazione dell’assessore ai Lavori Pubblici Federico Ledda, ha approvato l’atto, dichiarandolo immediatamente eseguibile. Le risorse saranno imputate sui bilanci 2025 e 2026.
L’intervento consentirà di migliorare funzionalità, sicurezza ed efficienza energetica della caserma, rafforzando un presidio fondamentale per la comunità bosana.