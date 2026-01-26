Anche Marrubiu ha aderito al progetto “Sardegna: Isola cardio protetta”, promosso dall’Associazione Farmacia Politica con il contributo della Fondazione di Sardegna. L’iniziativa mira a incrementare la disponibilità di defibrillatori nei Comuni che non hanno ancora raggiunto i livelli di cardioprotezione richiesti da Areus. Grazie alla donazione ricevuta, presso la zona sportiva lato pista di atletica, si è tenuta di recente la consegna ufficiale del nuovo dispositivo, che renderà l’area frequentata da atleti e cittadini più sicura.

«È un passo importante per la nostra comunità – sottolinea l’assessore allo Sport Matteo Ciccu – perché garantire la presenza di un defibrillatore significa tutelare la salute di chi pratica attività fisica e di chi vive quotidianamente gli spazi pubblici». Sulla stessa linea il sindaco Luca Corrias: «La cardioprotezione è un obiettivo che ci sta a cuore. Con questo progetto rafforziamo la sicurezza dei nostri concittadini e dimostriamo attenzione verso il benessere collettivo»Un obiettivo importante raggiunto che segna un nuovo traguardo per Marrubiu in tema di prevenzione e tutela della vita.

