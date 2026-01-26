Si è concluso nelle prime ore della mattinata di oggi un delicato intervento di soccorso dei vigili del fuoco nelle campagne di Narbolia, dove una cagnolina da caccia era rimasta intrappolata in un cunicolo tra grossi massi.

L’episodio è avvenuto durante una battuta di caccia: la cagnolina, di nome Kenya, mentre inseguiva una volpe si è infilata tra frasche e massi ed è rimasta bloccata con il collare GPS incastrato tra due radici. Impossibilitata a liberarsi autonomamente, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La prima squadra, giunta sul posto dalla sede centrale di Oristano, ha avviato le operazioni per mettere in sicurezza l’area, rimuovendo rami e pietre e scavando la terra per raggiungere l’animale.

Dopo diverse ore di lavoro, una seconda squadra è intervenuta in supporto e con l’utilizzo di attrezzature specifiche ha ampliato il varco, evitando che fango e detriti cadessero sulla cagnolina.

Con il sopraggiungere del buio, le operazioni sono proseguite grazie all’installazione di una colonna fari che ha consentito di lavorare in condizioni di maggiore visibilità. Una terza squadra, subentrata per dare il cambio ai colleghi, è infine riuscita a raggiungere Kenya dopo ulteriori ore di intervento.

La cagnolina, visibilmente provata ma viva, è stata estratta e immediatamente affidata alle cure del personale veterinario.

