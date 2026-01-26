Le spedizioni sono sempre più ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. In 23 uffici postali della provincia di Oristano è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano con una grafica divertente, ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui Poste Italiane è Premium logistics partner. "Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori fondamentali come l’eccellenza, l’inclusione, la sostenibilità e il senso di comunità, che da

sempre guidano l’azione di Poste Italiane - si legge in una nota di Poste - La grafica delle confezioni in cartone riproduce nel design frontale gli atleti che competeranno per l’oro olimpico. Le buste e le scatole dedicate alle Olimpiadi sono tutte contrassegnate dal marchio “100% riciclato” e presentano al centro il disegno di un cerchio, al cui interno è inserita

la figura di uno sportivo impegnato in una disciplina diversa per ciascun formato. I prodotti riciclati e riciclabili dedicati ai Giochi MiCo 2026 saranno disponibili fino al termine della manifestazione sportiva". I nuovi contenitori sono disponibili nelle sedi di: Oristano, Ales, Baratili San Pietro, Busachi, Cuglieri, Ghilarza, Laconi, Marrubiu, Mogoro, Nurachi, Riola Sardo, Ruinas, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Scano Di Montiferro, Seneghe, Sini, Terralba,

Tresnuraghes e Villaurbana.

