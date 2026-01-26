Paura nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 15, in agro di Sorradile, dove un’auto si è ribaltata finendo sulla banchina stradale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, che si è cappottata terminando la corsa fuori dalla carreggiata. L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento delle squadre di soccorso.

I vigili del fuoco hanno provveduto all’estrazione del conducente, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario giunto sul posto. Contestualmente, l’area dell’incidente e il veicolo sono stati messi in sicurezza per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, l’uomo è rimasto illeso. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti di competenza.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata