La Provincia di Oristano compie un passo significativo verso una gestione più attenta e moderna del lavoro pubblico con l’avvio del progetto sperimentale “Sportello di ascolto psicologico rivolto ai dipendenti”. Un’iniziativa che si inserisce in un percorso più ampio dedicato al benessere organizzativo, alla qualità dell’ambiente di lavoro e alla centralità delle persone all’interno dell’Ente.

Il nuovo servizio nasce dalla consapevolezza che la salute psicologica rappresenta un elemento fondamentale nei contesti lavorativi contemporanei. L’obiettivo è offrire ai dipendenti uno spazio riservato, qualificato e facilmente accessibile, dove poter trovare ascolto e supporto nei momenti di difficoltà personale o professionale. Un investimento sul clima interno, che punta a favorire relazioni più serene, collaborazione e un ambiente inclusivo.

Lo Sportello prevede colloqui individuali con un professionista specializzato, nel pieno rispetto della privacy e delle norme sulla tutela dei dati personali. Il servizio è gratuito e attivabile su base volontaria, senza alcun obbligo per i lavoratori.

Essendo un progetto sperimentale, l’Ente valuterà nel tempo l’efficacia dell’iniziativa e il suo impatto sul benessere organizzativo, con la possibilità di proseguire o ampliare il servizio. Tra le ipotesi allo studio, anche quella di estendere in futuro l’esperienza ai Comuni del territorio, promuovendo una visione condivisa del benessere nei luoghi di lavoro all’interno del sistema delle autonomie locali.

Le modalità operative saranno comunicate direttamente al personale attraverso i canali istituzionali dell’Ente. L’iniziativa conferma l’impegno della Provincia nel costruire una cultura del lavoro attenta alle persone, riconoscendo il benessere psicologico come un valore strategico per la crescita dell’organizzazione e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla comunità.

