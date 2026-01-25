Oristano, tra pioggia e burocrazia: ancora problemi per il campo di atletica Sinis-NurraLa denuncia dell’Atletica Oristano: «Un’ulteriore offesa alla possibilità di svolgimento della pratica dell’atletica»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Piove sul bagnato, in tutti i sensi, nell'impianto di atletica Sinis-Nurra. Il maltempo degli ultimi giorni non ha fatto che accentuare problemi cronici mai davvero risolti: le piogge intense hanno infatti causato nuovi e preoccupanti danni alla copertura del pistino, riportando sotto i riflettori la fragilità di una struttura che fatica a raggiungere la piena funzionalità.
«C’è un forte rischio di possibile e definitivo danneggiamento alla copertura del pistino», denuncia la società Atletica Oristano in un post, parlando di «un’ulteriore offesa alla possibilità di svolgimento della pratica dell’atletica, in una struttura che non riesce ad uscire da una condizione fortemente precaria». Una precarietà che, secondo i dirigenti, penalizza le società già operative e finisce per allontanare «potenziali nuovi atleti dall’esperienza di questa disciplina sportiva».
Da qui l’appello all’amministrazione comunale: «Si auspica un concreto e fattivo intervento da parte della competente Istituzione Comunale per porre rimedio, una volta per tutte, a questa insopportabile situazione». L’ennesima criticità pesa ancora di più se si considera che l’impianto, interessato di recente da un importante intervento di riqualificazione, non è tuttora pienamente operativo: manca il collaudo definitivo, necessario per la completa omologazione della struttura.
Nel frattempo le società chiedono certezze e tempi chiari. «Richiamiamo con forza il diritto alla pratica sportiva» e la possibilità di «proseguire con i nostri ragazzi senza dover, gioco forza, combattere una burocrazia defaticante».