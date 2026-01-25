Si accende a Norbello il confronto politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Daniela Meloni, candidata sindaca per la lista civica “Futura”, ha inviato una diffida formale al primo cittadino uscente Matteo Manca, con copia al Prefetto di Oristano, contestando un utilizzo improprio dei canali istituzionali del Comune.

La segnalazione riguarda un post pubblicato lo scorso 17 gennaio sulla pagina social ufficiale dell’Ente, nel quale – secondo quanto riportato nella diffida – il sindaco avrebbe risposto a critiche politiche della lista utilizzando espressioni ritenute “lesive” e attribuendo alla candidata e al suo gruppo comportamenti quali “falsità”, “manipolazione della verità”, “imbroglio” e “malafede”.

Meloni sottolinea che tali affermazioni sarebbero state diffuse tramite un canale istituzionale, gestito con risorse pubbliche, e quindi soggetto ai principi di imparzialità e neutralità.

La candidata contesta inoltre la rimozione selettiva di alcuni commenti sotto il post, che – a suo dire – avrebbe favorito le posizioni dell’amministrazione uscente. Un comportamento che, secondo la diffida, trasformerebbe un mezzo istituzionale in uno strumento di parte e ricco di offese pesanti personali.

Meloni richiama anche un episodio del giugno 2025, durante una riunione pubblica, in cui sostiene di aver ricevuto dal sindaco toni “intimidatori” a seguito di alcune richieste sull’Imu per fabbricati rurali. L’episodio viene citato per descrivere un clima di crescente tensione nel confronto politico locale.

Nella diffida, la candidata chiede al sindaco la rimozione del post, l’astensione dall’utilizzo dei canali istituzionali per finalità politiche e il rispetto dei principi di correttezza amministrativa. Rivolge inoltre un appello al Prefetto affinché valuti eventuali interventi a tutela della parità di mezzi e del corretto svolgimento della campagna elettorale.

