Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, documento che ne disciplina in modo chiaro composizione, competenze e procedure, come previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il regolamento definisce gli ambiti di intervento della Commissione, le attività soggette a parere, le modalità di convocazione, i sopralluoghi, la redazione dei verbali e i tempi per l’espressione dei pareri tecnici. Stabilisce inoltre la durata in carica dei componenti, le figure obbligatorie e quelle integrative, insieme alle procedure per la verifica delle misure di sicurezza e per le richieste di agibilità.

Con questo atto l’amministrazione si dota di uno strumento aggiornato e operativo, fondamentale per garantire sicurezza, trasparenza e corretto svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche.

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