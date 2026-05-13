Si infortuna sul sentiero della Sella del Diavolo: soccorsa dai Vigili del fuocoSul posto anche gli specialisti del nucleo Speleo alpino fluviale. L’escursionista è stata poi affidata al 118 e trasportata in ospedale
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Si è infortunata a una caviglia mentre stava percorrendo il sentiero della Sella del Diavolo. È successo a Cagiari, dove una donna – che non era più in grado di procedere in autonomia – è stata soccorsa nella tarda serata di ieri
L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che hanno inviato sul posto due squadre di pronto intervento dalla centrale operativa, con il supporto degli specialisti del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale).
In collaborazione con il personale del Soccorso sanitario, la donna è stata raggiunta lungo il sentiero, stabilizzata e trasportata in sicurezza fino a un’area accessibile ai mezzi di soccorso. Lì è stata affidata al 118 ed è stata trasferita in ospdale per gli accertamenti e le cure necessarie.
(Unioneonline/v.f.)