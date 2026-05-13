Si è infortunata a una caviglia mentre stava percorrendo il sentiero della Sella del Diavolo. È successo a Cagiari, dove una donna – che non era più in grado di procedere in autonomia – è stata soccorsa nella tarda serata di ieri

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che hanno inviato sul posto due squadre di pronto intervento dalla centrale operativa, con il supporto degli specialisti del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale).

In collaborazione con il personale del Soccorso sanitario, la donna è stata raggiunta lungo il sentiero, stabilizzata e trasportata in sicurezza fino a un’area accessibile ai mezzi di soccorso. Lì è stata affidata al 118 ed è stata trasferita in ospdale per gli accertamenti e le cure necessarie.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata