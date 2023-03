Investire sulla legalità e sull’ambiente. Era questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Bosa che ha organizzato il concorso di idee dedicato alla memoria dell’agente scelto Francesco Pischedda, con la seconda edizione di “Amiamo il nostro ambiente”. Per la premiazione dell’iniziativa, l’aula consiliare ha ospitato una serata di festa e dibattito che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole cittadine.

«Il concorso – evidenzia l'assessore all’Istruzione Paola Pintus – aveva la finalità di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della legalità e del rispetto dell’ambiente, stimolando la loro creatività nel trovare soluzioni concrete per tutelarlo e difenderlo». La giuria, composta da rappresentanti delle istituzioni, della cultura e della società civile (componenti onorari i genitori di Francesco Pischedda), ha valutato con attenzione i numerosi elaborati pervenuti, stabilendo la qualità degli stessi in base alla loro originalità, attualità e capacità di trasmettere un messaggio chiaro e coinvolgente.

Tra i vincitori, premiati con buoni per l’acquisto di materiale didattico, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Ausonio Tanda” Ettore Gulmanelli, Miriam Massidda e Alice Racanelli, mentre per la scuola secondaria di primo grado il premio è andato a Sofia Acca, Chiara Girasole e Dana Fiori. Per Istituto superiore Pischedda, premiati invece Giulia Marongiu, Cosimo Toro, Stefano Caddeo, Emanuele Madeddu e Elena Congiu. Alla manifestazione oltre al sindaco Piero Casula, erano presenti numerosi insegnanti e il questore di Nuoro Alfonso Polverino.

© Riproduzione riservata