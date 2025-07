Non solo cervi, tartufi e preghiere, visto che si tratta del paese natale di Sant'Ignazio: Laconi pensa al futuro e a diventare un centro dove i giovani si possono riunire per capire cosa fare del loro futuro. Il Comune del Sarcidano, per volere della Commissione Europea, entra nella rete europea degli Startup Villages, territori rurali che stanno costruendo condizioni favorevoli all’innovazione, all’imprenditorialità e allo sviluppo sostenibile. È un riconoscimento al coraggio di restare, di investire nelle relazioni e di costruire nuove possibilità lavorative nei territori rurali. In tutta Italia i Comuni selezionati sono tre, tra cui appunto Laconi. Un traguardo importante che riconosce il lavoro sinergico tra il Comune e l’associazione culturale Giovani Iddocca, impegnati da anni nella valorizzazione delle aree interne. “Non abbiamo la pretesa di definirci un paese di startup – dichiara Carlo Coni, presidente dell’associazione – ma stiamo dimostrando che anche un piccolo comune rurale può attivare un movimento reale, capace di generare valore e immaginare un futuro diverso”. Tra i progetti centrali alla candidatura c’è la rigenerazione dell’ex Mercato Civico, uno spazio simbolico nel cuore del paese, che diventerà un hub multifunzionale per la creatività giovanile, l’imprenditorialità e la partecipazione attiva. Non sarà solo un luogo per chi vuole fare impresa, ma anche uno spazio comunitario, aperto alla formazione, alla cultura, al lavoro condiviso, all’incontro tra generazioni e al dialogo con l’esterno. Con questa visione, Laconi punta anche a diventare un punto di riferimento territoriale e regionale per chi lavora nei temi della rigenerazione rurale, dell’innovazione sociale, della partecipazione e dell’attrattività delle aree interne. “Siamo fieri di questo traguardo – afferma il sindaco Salvatore Argiolas – perché premia un lavoro collettivo fatto di ascolto, partecipazione e progettualità. Laconi vuole essere un luogo dove chi ha idee e voglia di fare trova spazi, alleati e opportunità. Vogliamo diventare un modello positivo per altri territori simili al nostro”. Laconi parteciperà ufficialmente al prossimo Startup Village Forum, che si terrà a Bruxelles il 29 ottobre 2025, riunendo rappresentanti di comunità rurali innovative da tutta Europa insieme a istituzioni, ricercatori e imprenditori.

