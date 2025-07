Un nuovo e importante presidio della Protezione Civile regionale è attivo nel Montiferru per arginare e prevenire la piaga degli incendi. A San Leonardo de Siete Fuentes, dove è installato il campo base, una squadra di cinque unità volontarie della Protezione Civile di Dervio, sul Lago di Como in provincia di Lecco, coadiuverà le squadre dei colleghi di Santu Lussurgiu e Cuglieri per il servizio antincendio. Fino a sabato prossimo, 19 luglio, sono pronte a intervenire in caso di emergenza ed effettueranno pattugliamento costante nel Montiferru, con un pick-up dotato di modulo AIB e un altro fuoristrada per intervenire prontamente in aree impervie.

Già lunedì scorso, 14 luglio, i cinque volontari lombardi (Nicola Simone, Daniele Carella, Alessandro Albarelli, Tiziano Buzzella, Alberta Arrigoni) sono intervenuti per spegnere le fiamme in Planargia, in appoggio alle altre forze antincendio regionali.

Per una settimana intera perlustreranno il vasto territorio insieme ai colleghi cuglieritani e lussurgesi, pronti a intervenire per proteggere patrimonio boschivo e centro abitato da eventuali fiamme e altre calamità.

Un gemellaggio tra le forze della Protezione Civile che interessa tutto il territorio regionale con altre squadre della Penisola presenti nell'Isola a sostegno delle squadre locali della Protezione Civile, fortemente voluto dalla Direzione Regionale, e da Salvatore Faedda referente del progetto di collaborazione: «rafforza la cooperazione e accresce la solidità della struttura Protezione Civile nazionale, consolida il mutuo soccorso tra le squadre dei volontari di tutta Italia, quindi infonde serenità alle popolazioni nelle aree a rischio incendio», precisa Mauro Merella direttore generale della Protezione Civile Sardegna .

La base operativa è nel novenario della chiesa romanica di San Leonardo, dove la Protezione Civile Regionale ieri sera, martedì 15 luglio, ha omaggiato, con targhe di riconoscenza, le aziende che maggiormente hanno sostenuto il Montiferru durante e dopo l’emergenza incendi del 2021 «per aver contribuito all’acquisto di un mezzo antincendio funzionale all’azione di protezione civile del patrimonio boschivo».

I riconoscimenti sono stati consegnati dal direttore regionale Protezione Civile Merella, dal presidente dell’Unione dei Comuni del Montiferru Diego Loi e dal presidente della Associazione Protezione Civile lussurgese Giovanni Pinna a: Polizia di Stato, Birrificio Ichnusa di Assemini, società Sardegna Più S.r.l. quindi alla Pro Loco di Zeddiani in «segno di gratitudine per un grande gesto di sensibilità e solidarietà». Tra i generosi donatori la Pro Loco e il centro di Cultura Popolare di Santu Lussurgiu, più i tanti cittadini che spontaneamente hanno versato il proprio contributo di solidarietà.

