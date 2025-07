A San Vero Milis corsa contro il tempo per attivare la sosta a pagamento lungo tutte le marine. La Sis, che ha vinto la gara per gestire il servizio per tutta la stagione estiva bandita da Comune, è alla ricerca di personale. Servono sia addetti ai servizi di pulizia nelle aree di sosta, sia personale per lo svolgimento dell’attività di ausiliario del traffico. Per l’ammissione alla selezione è richiesta la maggiore età, l’assenza di carichi penali pendenti e di misure di prevenzione e il possesso della patente di guida. Costituisce però titolo preferenziale il possesso dell’età non inferiore a 20 anni e non superiore ad anni 40, la familiarità con le tecnologie informatiche, la residenza nel territorio del Comune di San Vero Milis, la conoscenza di una o più lingue straniere e il diploma di scuola media superiore. Gli interessati alla selezione possono inviare la propria candidatura entro il 20 luglio tramite mail all’indirizzo personale@sis.city. Poi ci sarà un colloquio volto a verificare le competenze e le attitudini, in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere. La Sis, una volta terminate tutte le procedure burocratiche con il Comune di San Vero Milis, inizierà l’installazione di tutta l'attrezzatura. È certo però che il servizio non partirà nemmeno per questo fine settimana. In tutto ci saranno 3mila stalli blu, il triplo degli anni scorsi: saranno a Putzu Idu, S'Arena Scoada, Mandriola, Sa Mesa Longa, Su Pallosu, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e Su Crastu Biancu.

