È Eugenia Usai, sindaca di Ghilarza, la nuova presidente della Conferenza del Distretto socio -sanitario di Ghilarza-Bosa. Suo vice il primo cittadino di Modolo, Giovanni Maria Milia. Sono stati eletti all’unanimità questo pomeriggio a Casa Badalotti a Ghilarza nel corso della riunione convocata dalla manager Grazia Cattina. Si sono promessi collaborazione e impegno reciproci, ma non è mancata una nota polemica con la dichiarazione di voto del sindaco di Norbello Matteo Manca: “Aveva annunciato la mia intenzione a candidarmi alla presidenza del distretto sanitario e ho chiesto il sostegno della mia Unione dei comuni. Solo questa mattina sono venuto a conoscenza del fatto che era stata trovata un'ampia convergenza sul nome del sindaco di Ghilarza. Pur con rammarico accetto e rispetto la scelta dei colleghi sindaci e auguro buon lavoro con la speranza che le interferenze da parte dei consiglieri regionali del territorio che hanno inciso su questa elezione non abbiano altrettanto influenza nelle valutazioni successive dell'operato della macchina politica amministrativa che dirigerà la sanità del nostro territorio”.

A rispondergli è stata la collega di Bonarcado Anna Rita Mele: “La mia scelta non è stata dettata da pressioni o simpatie politiche. Per la sanità la visione deve essere unitaria”. I complimenti per l’unità raggiunta sono arrivati da parte della manager della Asl. La neoletta presidente ha commentato: “Ringrazio della fiducia accordatami. Con il vice presidente terremo rapporti stretti con la direzione, abbiamo i Comitati alle calcagna quello del Guilcier è parecchio attivo. L’obiettivo primario resta quello di mantenere i servizi esistenti e di potenziarli. Vigileremo con attenzione ”. Sulla stessa linea il vice presidente, che ha inoltre sollecitato l’attivazione di campagne di screening. In apertura la manager Cattina ha fatto il punto sulla situazione del territorio.

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