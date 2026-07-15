E' già funzionante il nuovo postamat installato presso l'ufficio postale che rappresenta un passo avanti importante per i servizi al cittadino nel territorio di Tresnuraghes. Il dispositivo, attivo 24 ore su 24, permette operazioni essenziali come prelievi, consultazione del saldo, ricariche telefoniche e Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini tramite Qr code, grazie al lettore barcode integrato. Sul fronte della sicurezza, il servizio è dotato di sistemi avanzati come la macchiatura delle banconote e la tecnologia anti‑skimming, che impedisce la clonazione delle carte.

È utilizzabile dai correntisti BancoPosta, dai titolari di carte Postamat‑Maestro, dalle carte dei principali circuiti internazionali e da tutti i possessori di Postepay. L'installazione rientra nel piano di potenziamento della rete di Poste Italiane, che nella provincia di Oristano conta 83 uffici postali, 45 Atm Postamat e 10 centri di distribuzione. A queste si aggiungono 69 attività della “Rete Punto Poste”, tra tabaccherie, edicole, bar, cartolerie, supermercati e distributori di carburante, che ampliano ulteriormente l'accesso ai servizi.

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