Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi lungo la strada provinciale 49, nel territorio comunale di Bosa.

Un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo rovinosamente fuori strada. L’allarme è scattato poco dopo l’impatto, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno segnalato la presenza del veicolo incidentato e dell’uomo ferito.

Le condizioni del centauro sono apparse da subito preoccupanti, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i carabinieri per i rilievi del caso e l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto urgente del ferito in ospedale. Al momento non si conoscono le generalità del motociclista né le cause esatte dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

