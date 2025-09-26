l’incidente
26 settembre 2025 alle 17:56
Precipita nel burrone sulla Alghero-Bosa: morto un motociclistaPurtroppo inutile l’intervento dell’elisoccorso: la vittima aveva 62 anni
Incidente stradale mortale questo pomeriggio sulla Sp 49 sulla litoranea Alghero-Bosa.
Un motociclista è uscito fuori strada precipitando in un burrone. La centrale 118 di Cagliari ha inviato sul posto l'elicottero di base ad Alghero. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi. Si tratta di un uomo di 62 anni di Modena.
I medici dell'elisoccorso Areus hanno raggiunto l'uomo e hanno provato a rianimarlo sul posto, ma purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto.
